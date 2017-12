Chirac e Merkel estão insatisfeitos com resposta ambígua do Irã O presidente francês, Jacques Chirac, e a primeira-ministra alemã, Angela Merkel, mostraram-se insatisfeitos nesta sexta-feira com a resposta "ambígua" do Irã ao pedido da comunidade internacional para que suspenda seu programa nuclear. Chirac e Merkel se reuniram em Paris e trataram do caso iraniano, que insiste em manter seu programa de enriquecimento de urânio. Os dois disseram que estudarão detalhadamente a resposta iraniana anunciada na terça-feira. Merkel disse que "infelizmente o Irã ignora elementos importantes" do pedido da comunidade internacional, como a suspensão do enriquecimento de urânio e ressaltou que as autoridades do país "devem aproveitar a oportunidade de colaboração que lhes foi apresentada". Por sua parte, Chirac lembrou que é necessário encontrar uma solução para o caso e enfatizou a conveniência de se respeitar todos os prazos, o que inclui um relatório do diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), que será publicado no próximo dia 31. Seguindo a linha mantida pelas potências desde o início da crise, Merkel lembrou que a "porta continua aberta" para dialogar com os iranianos, apesar da recusa em aceitar os pedidos de suspensão do programa.