Chirac fala em pragmatismo com Bush Os presidentes da França, Jacques Chirac, e dos EUA, George W. Bush, conversaram hoje por telefone pela primeira vez em mais de dois meses, em um gesto que pode sinalizar uma tentativa de melhorar das relações entre as duas partes, abalada pelas divergências sobre a guerra contra o Iraque. Chirac disse a Bush que a França está preparada para adotar uma postura pragmática em relação à situação do pós-guerra no Iraque. A porta-voz de Chirac, Catherine Colonna, não divulgou nenhum outro detalhe sobre a conversa de 20 minutos. A França irritou o governo de Washington ao se opor à guerra no Iraque e tem defendido que a ONU assuma um papel vital na reconstrução do país. Veja o especial :