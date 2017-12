Chirac luta por "maioria confortável" no Parlamento A reeleição à presidência da França não satisfez o conservador Jacques Chirac. Ele está reivindicando também uma "maioria ampla e confortável" na Assembléia Nacional nas eleições deste mês de junho para poder aplicar seu programa - depois de uma interrupção de cinco anos causada pelo governo social-democrata do ex-primeiro-ministro Lionel Jospin. Por isso, ele assumiu na última semana uma posição bem mais ofensiva e partidária - esquecendo-se de que pelo menos metade dos votos (82%) que o reelegeram vieram da oposição de esquerda, que ficou sem alternativa para barrar a caminhada da extrema direita no país. Ao solicitar aos franceses a eleição de uma "maioria coerente", bem afinada com a própria reeleição, o presidente está se comportando mais como o ex-chefe do RPR, hoje UMP (União para a Maioria Presidencial), um partido que pretende afastar totalmente a esquerda das proximidades do poder. Se isso ocorrer, como tudo parece indicar, os conservadores e liberais, a partir de meados de junho, vão concentrar em suas mãos todo o poder na França, seguindo a tendência européia atual - como é o caso da Espanha, Itália e Holanda. Em caso de vitória, Chirac terá maioria no Senado e na Assembléia Nacional, o que lhe permitirá confirmar o atual primeiro-ministro, Jean Pierre Raffarin, como chefe do governo. Chirac voltou a percorrer a França com esse objetivo, multiplicando seus contatos e comícios, nos quais reivindica os votos para o grupo político da chamada direita clássica, tomando sempre o cuidado de advertir seus correligionários mais afoitos de que não admitirá compromisso, de qualquer natureza, com a extrema direita. Ele desautoriza alguns candidatos que estão prontos a admitir um acordo com a Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen para garantir suas eleições no segundo turno em diversas circunscrições eleitorais, onde as dificuldades são maiores. O partido de Le Pen parece em condições de manter seus candidatos no segundo turno em mais de 200 dos 577 distritos eleitorais, podendo provocar a derrota dos candidatos da direita clássica em numerosas circunscrições que, ideologicamente, poderiam se beneficiar dos votos da extrema direita. O presidente francês decidiu se expor politicamente num momento em que está sob o fogo cruzado de novas acusações em relação ao escândalo das habitações populares da prefeitura de Paris que se somam a outras. Entre estas, as viagens pagas em dinheiro vivo , utilizando verbas secretas de governo ou a remuneração de funcionários de seu antigo partido, o RPR. Essas investigações esbarram sempre na imunidade presidencial, agora renovada até 2007. No ano passado, a mais alta corte de Justiça francesa fixou o estatuto penal do presidente da república. Como chefe de Estado, ele só poderá ser processado em caso de alta traição. Um dos seus mais próximos colaboradores quando era prefeito de Paris, Michel Roussin, percorre os tribunais da região parisiense para explicar as irregularidades detectadas, mas tudo na medida em que elas não esbarram em Chirac - uma espécie de "intocável" da república. Por enquanto, essas acusações não parecem afetar sua posição político-eleitoral. Apesar delas, a vitória do partido do presidente nas próximas legislativas parece certa. Pelo menos é isso que sugerem todas as pesquisas efetuadas até agora. Elas indicam que os conservadores farão maioria ampla e confortável. Mesmo com quase 15% dos votos, a extrema direita, isolada politicamente nesse pleito majoritário, poderá fazer até cinco deputados (ou nenhum), segundo as pesquisas, enquanto a esquerda, sem liderança definida, terá ao que parece de se conformar com a condição de minoria na Assembléia e retomar longa jornada como oposição. O primeiro secretário do PS, François Holande, depois de ter afirmado que estava pronto a assumir as responsabilidades de primeiro-ministro caso a esquerda vença as eleições e de ter sido fortemente contestado pelos próprios companheiros, mudou o discurso. Agora, ele afirma que sua prioridade é ajudar a eleger o maior número de deputados de esquerda, deixando para depois de uma eventual vitória a decisão sobre se será, como líder da campanha eleitoral, o melhor homem da esquerda para constituir um novo governo de coabitação - uma situação indesejável para 63 % dos franceses.