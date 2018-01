Chirac mantém apoio à negociação européia com Irã O presidente da França, Jacques Chirac, recebeu nesta terça-feira, 12, um enviado do presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, para falar a respeito da crise sobre o programa nuclear iraniano. O encontro com Hashemi Samareh no Palácio do Eliseu aconteceu enquanto o alto representante de Política Externa e Segurança Comum da União Européia (UE), Javier Solana, e o principal negociador iraniano para a questão nuclear, Ali Larijani, preparam uma nova reunião depois das conversas "positivas e construtivas" mantidas no fim de semana sobre a crise. Segundo um breve comunicado emitido pelo Palácio do Eliseu após o encontro de quase duas horas, Chirac reafirmou a Samareh "o apoio da França" a Solana na condução das negociações. Na segunda-feira, na cúpula Europa-Ásia de Helsinque, Chirac disse esperar que este diálogo tenha sucesso e ajude a solucionar a crise aberta com o Irã sobre seu programa nuclear. Segundo informações oriundas de Viena, onde o Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) está reunido, o Irã continua se recusando a aceitar a suspensão de seu programa de enriquecimento de urânio como condição prévia às negociações com a Alemanha e os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU (EUA, Rússia, China, França e Reino Unido). Mas, nos encontros com Solana, Larijani teria proposto uma suspensão temporária, de cerca de dois meses. Por outro lado, Chirac e o enviado de Ahmadinejad falaram também sobre "temas regionais", segundo o Palácio do Eliseu. O presidente francês aproveitou, além disso, para pedir a libertação de um cidadão francês que foi detido com um alemão pelo Irã em novembro de 2005 quando ambospescavam nas águas do Golfo. Os dois ocidentais foram condenados em janeiro passado a um ano e meio de prisão por terem entrado ilegalmente em águas iranianas.