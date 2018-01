Chirac pede ao Iraque para facilitar trabalho da ONU Enquanto em Bagdá se ultimam os preparativos para a chegada dos inspetores de armas da ONU, o presidente francês, Jacques Chirac, disse em Paris que o Iraque deve esclarecer qualquer dúvida a respeito de seus programas de armas a fim de remover qualquer pretexto para uma guerra contra o país. Os inspetores retornam ao território iraquiano pela primeira vez em quatro anos, e devem começar as inspeções na próxima quarta-feira. Chirac também disse esperar que em suas inspeções eles não encontrem armamentos de destruição em massa - mas que qualquer uma existente desse tipo deve ser destruída. "É claro que as autoridades iraquianas... não podem ficar em uma situação na qual haja qualquer dúvida sobre se o Iraque possui armas de destruição maciça", disse o chefe de Estado francês após o encerramento de um conferência internacional sobre a dívida libanesa. O primeiro-ministro canadense, Jean Chrétien, também presente à conferência, disse aos repórteres que "nós estamos muito mais no caminho da paz do que no da guerra", no que se refere ao Iraque. Da conferência na capital francesa sobre a dívida do Líbano participaram 18 países e algumas das instituições internacionais de financiamento - que, segundo afirmou Chirac, concordaram em oferecer ao governo de Beirute uma ajuda no valor de US$ 4,3 bilhões. Desse valor, US$ 3 bilhões serão fornecidos em dinheiro e US$ 1,3 bilhão em projetos de desenvolvimento. Representantes de muitos países - com destaque para França, Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Malásia - consideram prioritário apoiar o Líbano, país do Oriente Médio castigado por um longo período de conflitos internos.