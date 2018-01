Chirac pensa em "presidencializar" regime francês Vitorioso nas urnas domingo, o presidente Jacques Chirac nomeou hoje o senador Jean-Pierre Raffarin como chefe de governo interino. O novo primeiro-ministro assumiu suas funções, recebendo-as das mãos de seu antecessor, Lionel Jospin, que deixou o Hotel Matignon sob os aplausos dos funcionários que aguardavam no pátio sua saída. O sistema parlamentar francês poderá ser marcado, daqui para frente, por uma influência cada vez mais importante do presidente nos negócios do governo, se os partidos da direita clássica vencerem as eleições legislativas de 9 e 16 de junho. Isso porque esse será um governo de "missão", com o definiu o próprio Chirac, e que deverá aplicar seu programa. A "presidencialização" do regime francês foi defendida hoje pelo antigo presidente da Assembléia Nacional, Phillipe Seguin, após a nomeação de Raffarin. O novo primeiro-ministro já está preparando, em estreita relação com o chefe de Estado, no Palácio do Eliseu, a formação do novo governo. Durante a tarde ele fez três idas e vindas entre o seu novo gabinete e o do presidente. A composição do Ministério deveria ser anunciada ainda na noite de hoje, mas diante de algumas dificuldades ficou para amanhã. Uma dessas dificuldades é a nomeação de Nicolas Sarkosy, que, decepcionado por não ter sido escolhido chefe de governo, estaria hesitando em aceitar o Ministério da Economia ou o do Interior. Na primeira fase do novo governo, o Ministério do Interior será um dos mais importantes, pois vai incorporar a Secretaria de Segurança Pública ou simplesmente mudar de nome, e seu ocupante deverá ser o número dois do governo. A luta contra a violência passa a ser a prioridade principal. Alguns nomes estão sendo apontados como certos como, por exemplo, o centrista Phillipe Douste Blazy para o Ministério da Educação, Michel Alliot Marie, atual presidente do RPR, para a Defesa e Dominique de Villepin, secretário-geral da presidência, para o Ministério do Exterior. As negociações entre Raffarin e os dirigentes dos partidos prosseguirão até altas horas, mas a composição final do Ministério deverá ser anunciada na manhã de amanhã. Quanto a Jospin, ele deixou o governo dizendo que a partir de hoje é um cidadão como os outros, abandonando definitivamente sua vida pública de 30 anos. Ele havia prometido durante a campanha que seu destino estava traçado e as alternativas eram apenas duas: o Palácio do Eliseu ou a Ilha de Ré, onde possui uma casa de praia. Um de seus últimos atos no governo foi o anúncio da devolução de ? 2,76 milhões ao Tesouro Público, correspondentes ao saldo dos fundos especiais do gabinete do primeiro-ministro, não utilizados. Como se sabe, esses fundos especiais estão na origem de uma forte polêmica envolvendo Chirac, que teria utilizado essas verbas para viagens privadas com sua família.