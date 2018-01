Chirac presenteia Blair com vinhos de US$ 368 O presidente da França, Jacques Chirac, enviou ao primeiro-ministro britânico Tony Blair meia dúzia de garrafas de um raro vinho francês, como presente de aniversário. Blair fez 50 anos hoje, e Chirac explicou o presente dizendo que sabe o quanto o primeiro-ministro aprecia a França. Tony Blair foi agraciado com seis garrafas de Chateaux Mouton-Rothschild, safra de 1989. Cada uma custa, na Internet, ? 325 (US$ 368). Acompanhando as garrafas, foi a seguinte nota: ?Sabendo o quanto você gosta de passar seu tempo na França, tenho o prazer de oferecer-lhe um presente que ilustra a qualidade dos produtos regionais de nossa nação, que você conhece tão bem?. Blair costuma passar férias na França. Chirac e Blair vêm mantendo um relacionamento tempestuoso, em meio a opiniões divergentes sobre o futuro da Europa. Os laços entre os dois países sofreram um golpe com a oposição ferrenha de Chirac à invasão do Iraque. Em sua carta, Chirac manifesta seus ?sentimentos pessoais de estima e de amizade fiel (por Blair)? e expressa ?votos ardentes de felicidade, saúde e sucesso? ao primeiro-ministro. Os dois se digladiaram sobre a questão dos subsídios à economia européia numa cúpula realizada em outubro, com Chirac, segundo relatos, repreendendo Blair por comportar-se de forma rude. Um mês depois, no entanto, Blair brincou a respeito da questão numa coluna publicada na revista Paris Match, em comemoração aos 70 anos de Chirac. O primeiro-ministro disse que admirava Chirac, chamou-o de ?grande homem? e o presenteou com uma caneta comemorativa do primeiro-ministro Winston Churchill.