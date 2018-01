Chirac propõe imposto mundial contra a pobreza O presidente da França, Jacques Chirac, pediu a criação de um imposto internacional para combater a pobreza e disse que apresentará a idéia na cúpula do Grupo dos Oito, que reúne as sete maiores economias industriais do mundo, além da Rússia. A declaração surge após o presidente francês ter recebido informações de um comitê formado para examinar modos de impor a taxa sobre transportes, vendas de armas e emissões de dióxido de carbono. A proposta tem o objetivo de suprir os US$ 50 bilhões em investimentos que ainda faltam para viabilizar a meta de reduzir a pobreza mundial pela metade até 2015. ?A eliminação da pobreza não virá apenas graças ao crescimento econômico?, disse Chirac, segundo sua porta-voz Catherine Colonna. Segundo a porta-voz, o presidente declarou que ?cresce a consciência? dessa idéia. Além do G-8, a França irá promover a idéia na União Européia e nas Nações Unidas.