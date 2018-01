Chirac quer transferência de poder no Iraque em meses O presidente da França, Jacques Chirac, espera ver uma transferência de poder no Iraque dentro de meses. Chirac falou sobre o Iraque ao lado do chanceler alemão Gerhard Schroeder em Berlim. Os dois líderes renovaram o pedido por uma rápida volta do Iraque à soberania. ?Quando digo o mais rápido possível, é claro que quero dizer meses, e não anos?, disse Chirac. Chirac também manifestou apoio à idéia de Schroeder de treinar uma nova força de segurança iraquiana na Alemanha. Sem dizer explicitamente que oferece a França como território de treinamento da nova força, o presidente francês afirmou que ?uma vez que o chanceler reafirmou esta posição aqui, é evidente que a França toma a mesma posição?.