Chirac, Raffarin e a Torre Eiffel sem luz. Protesto trabalhista Eles cortaram a energia elétrica da casa do primeiro-ministro Jean-Pierre Raffarin ontem. Hoje cortaram a energia do presidente Jacques Chirac. E chegaram ao auge: cortaram as luzes da avenida Champs Elysées e da Torre Eiffel, os amados símbolos de Paris. O protesto dos eletricitários está custando dores de cabeça acima do esperado ao governo francês. Elas ficaram evidentes, hoje, quando o Palácio Eliseu ficou às escuras, assim como vários ministérios. O corte de luz na Champs Elysée demorou só uns 15 minutos, mas foi suficiente para as lojas e restaurantes terem de evacuar os recintos de clientes, a maior parte turistas. Felizmente, os turistas nem notaram o blecaute na Torre Eiffel. O monumento tem um sistema de geradores que pode suprir a falha, segundo seus funcionários. Mas os moradores da parte oeste de Paris, que também concentra escritórios incluindo o bureau da Associated Press, não tiveram a mesma sorte. O sindicato dos eletricitários disse que as interrupções na transmissão de energia eram parte da tentativa de forçar o governo conservador a rever seus planos de transformar as Electricite de France e Gaz de France ? conhecidas por suas siglas EDF e GDF ? em empresas privadas. O primeiro-ministro Raffarin, cuja casa particular, no oeste da França, foi atingida pelo protesto ontem, insiste em que o governo não voltará atrás.