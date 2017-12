Chirac recebe o rei da Jordânia O presidente da França, Jacques Chirac, recebeu hoje o rei Abdullah II, da Jordânia, no palácio dos Champs Elisée, em Paris. Eles discutiram, entre outros assuntos, o problema do Iraque e os conflitos no Oriente Médio, assim como questões econômicas ligadas ao mercado de petróleo. Ao mesmo tempo, a primeira-dama francesa, Bernadette Chirac, acompanhava a rainha Rania, da Jordânia, por uma visita ao palácio, inclusive posando para os fotógrafos das agências de notícias internacionais.