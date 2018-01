Chirac saúda queda do regime de Saddam Hussein O presidente francês, Jacques Chirac, disse nesta quinta-feira estar contente ?com a queda da ditadura? do presidente iraquiano, Saddam Hussein, e enfatizou que o fim dos combates no Iraque deve ser ?rápido e efetivo?. ?A França, com todas as democracias, fica satisfeita com a queda da ditadura de Saddam Hussein e deseja o fim rápido dos combates?, afirmou Chirac em um comunicado divulgado pelo Palácio de Elíseo, sede do governo francês. A nota lembra ainda que agora é necessário criar as condições para devolver ao povo iraquiano a dignidade em sua liberdade recuperada. ?O Iraque deve recuperar, com a legitimidade dada pelas Nações Unidas (ONU), sua plena soberania em uma região estável?, salientou o presidente francês. A França, ao lado da Rússia e da Alemanha, foi um dois maiores opositores a ofensiva militar no Iraque liderada pelos Estados Unidos e Grã-Bretanha. Para esses três países, a ONU deverá ter um papel "central" na reconstrução do Iraque. No fim de semana, o presidente norte-americano, George W. Bush, e o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair, se reuniram na Irlanda do Norte para tratar do pós-guerra. Para os dois líderes, a ONU terá papel ?vital? na reconstrução do Iraque. Veja o especial :