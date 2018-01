Chirac se diz "relativamente otimista" sobre diálogo com o Irã O presidente francês, Jacques Chirac, declarou-se neste sábado "relativamente otimista" em relação à crise envolvendo o programa nuclear iraniano, durante uma entrevista coletiva conjunta com seu colega russo, Vladimir Putin, e a chanceler alemã, Angela Merkel, em Compiègne. "Deve-se fazer tudo para encontrar uma solução por meio do diálogo, que é sempre o melhor caminho", disse Chirac. França, Rússia e Alemanha integram junto a Estados Unidos, Reino Unido e China o grupo de seis potências envolvidas na tentativa de conseguir que o Irã suspenda seu programa de enriquecimento de urânio, com o qual poderia desenvolver uma arma atômica. A busca de uma solução para o caso foi evocada na reunião informal em Compiègne, nos arredores de Paris, entre Chirac, Putin e Merkel, que coincidiram na esperança de que o problema possa ser resolvido por meio do diálogo. A França propôs esta semana na ONU que se fixe uma ordenação nas negociações com o Irã e que, durante este processo, Teerã suspenda o enriquecimento de urânio. As seis potências, por sua parte, não recorreriam ao Conselho de Segurança da ONU em busca de sanções contra o Irã. Perguntado sobre quanto tempo se dará ao Irã para responder positivamente antes de se passar às sanções, Chirac disse que não há um prazo, mas expressou a esperança de que, "o mais rápido possível, haja um acordo que seja fruto do diálogo". Após se referir aos contatos entre o alto representante de Política Externa e Segurança Comum da União Européia, Javier Solana, e o negociador nuclear iraniano, Ali Larijani, disse que todos estão à espera. Putin, por sua parte, destacou a necessidade de se encontrar "soluções diplomáticas" para a crise, enquanto Merkel considerou muito positiva a cooperação dos três países na questão iraniana. "Só a unidade da comunidade internacional poderá exercer a influência necessária sobre o Irã", destacou a chanceler alemã, que espera que as conversas entre Solana e Larijani levem a resultados ou progressos.