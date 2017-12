Chirac será posto à prova na cúpula de Sevilha O novo governo francês, formado pela dupla Chirac-Raffarin, vai experimentar seu "batismo de fogo" em Sevilha, Espanha, nos dias 21 e 22 de junho. Um batismo de fogo europeu, porque em Sevilha será realizada, então, a reunião de cúpula da União Européia. Trata-se de uma reunião aguardada com muito interesse porque irá mostrar o que pensam os europeus a respeito do novo poder de direita instalado na França e, sobretudo, a respeito das verdadeiras intenções do presidente Chirac em matéria de construção da Europa. Deveremos saber principalmente o que Chirac pensa a respeito da Europa, porque há um quarto de século ele participa da liderança do Estado (primeiro-ministro, presidente, ministro, etc.) e, apesar disso, misteriosamente, ignoramos suas idéias. Na realidade, ao ocupar esses postos e ao exercer esses papéis, Chirac disse e contradisse tudo: às vezes, parecia ferozmente europeu e, outras vezes, meio reticente. Chirac cultivou esse gosto pela dissimulação com muito mais ardor do que o seu primeiro-ministro (o socialista Lionel Jospin, hoje fora da política), que com ele compartilhava o poder. Era o sistema da "coabitação" (um Executivo com dois líderes, jamais de acordo entre si). Muito se falou contra essa tolice francesa, e com razão. Apesar disso, era uma coisa muito prática para organizar o imobilismo, os "fogos-fátuos", os semblantes falsos, as fugas para o campo aberto. A incompetência, as retratações, os desmentidos. Efetivamente, nas reuniões internacionais, o presidente Chirac e seu primeiro-ministro Jospin estavam sempre juntos e, sempre que surgia uma pergunta embaraçosa, Chirac explicava que não podia tomar nenhuma decisão por causa de seu "diabo", o primeiro-ministro socialista. Por sua vez, Jospin dizia que não podia comprometer-se devido ao receio de desagradar a seu "demônio", o presidente de direita, Chirac! Esta dupla sutil - menos engraçada do que a dupla Laurel e Hardy, o gordo e o magro, mas muito eficaz - representava um número irrepreensível que, nas reuniões internacionais, permitia contornar e burlar todas as perguntas incômodas e, portanto, jamais adotar as escolhas claras. Este tempo acabou: de agora em diante, o primeiro-ministro Jean-Pierre Raffarin não apenas pertence à família de Chirac , mas é ainda seu "boneco", sua marionete. Consequentemente, Chirac deverá ser obrigado a dizer as coisas claras, a manifestar sua posição em relação à construção européia. Com certeza, é evidente que Chirac não vai passar para o clan dos "soberanistas", para o clã dos "antieuropeus". A pergunta é diferente: Será que a França vai lançar-se à construção européia com entusiasmo e ardor, ou continuará a dizer o "mínimo" e a "arrastar os pés", como o fez durante a era Chirac-Jospin? Os debates em Sevilha nos permitirão dar a resposta. E dar a resposta a esta pergunta com muito maior clareza porque alguns temas a serem discutidos em Sevilha deverão marcar o destino da Europa. Quais são estes temas? Por exemplo, a harmonização dos déficits orçamentários entre os países membros do euro. Ou ainda a manutenção ou desmantelamento do sistema de "subsídios diretos" em favor dos agricultores europeus. E, finalmente, a adoção de regras comuns para conter a onda de imigrantes provenientes do Terceiro Mundo ou da Europa Oriental. Todas estas questões são intrinsecamente essenciais. E são também essenciais de maneira indireta: na realidade, somente quando a Europa adotar medidas inequívocas em todos estes três campos delicados, poderá fazer, oportunamente, uma outra abertura: colocar em andamento os processos para permitir a integração à União Européia dos países do Leste da Europa. E, então, atenção! Perigo!