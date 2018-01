Chirac só pode medir em junho magnitude de sua vitória A França vive uma situação política inédita. Se Jacques Chirac reuniu um número de votos superior ao de seus antecessores gaullistas - o general Charles De Gaulle e o ex presidente George Pompidou, nas eleições de 1965 e 1969 - não tem nenhuma certeza de que poderá estender essa vitória às eleições legislativas de 9 e 16 de junho de 2002. Nesses dois dias, os 41 milhões de eleitores franceses voltam às urnas para eleger os deputados da Assembléia Nacional, e Chirac só poderá governar e impor seu programa se obtiver uma maioria parlamentar confortável. Ora, esse objetivo parece se complicar já na noite da vitória e Jacques Chirac, o presidente melhor eleito na história da Quinta República francesa, de certa forma é um presidente em sursis, cuja confirmação depende de uma vitória nas legislativas do mês de junho e da obtenção de uma maioria presidencial no Parlamento. Depois do voto republicano de hoje, a política francesa volta a ser a tradicional - marcada pelo confronto entre esquerda e direita. Poucas horas depois do anúncio da vitória esmagadora do atual presidente francês sobre Jean-Marie Le Pen, o Instituto Sofres publicou a primeira projeção relativa às eleições legislativas, surpreedendo mais uma vez a classe política francesa, já que é a aliança de esquerda quem, após a recente derrota de 21 de abril, surge como a mais cotada a obter a vitória. A esquerda reúne 41% das intenções de voto, enquanto os liberais e conservadores de Jacques Chirac juntos não passam de 37%; a extrema direita se mantém com 16% ; partidos classificados como diversos de direita totalizam 4,5% e a extrema esquerda, apenas 1,5%. Esse grupo político, os partidos trotskistas representados por Luta Operária e Liga Comunista Revolucionária, que obtiveram 10,5% no primeiro turno das presidenciais, devem sofrer uma forte erosão eleitoral, talvez pagando o preço de terem contribuído para a surpreendente eliminação do candidato socialista Lionel Jospin. Hoje, as comemorações do grupo vitorioso foram discretas e prudentes. Chirac esteve na Praça da República, onde alguns milhares de partidários se reuniram para aplaudi-lo, mas a festa durou pouco, pois todos os estados maiores dos partidos de esquerda e direita estavam mais preocupados com a batalha das legislativas. Ninguém contesta a legitimidade do presidente depois de tão esmagadora vitória, mas ela tem também um lado inglório. Sua vitória foi conquistada com os votos de seus mais tradicionais adversários que se encontravam sem qualquer outra alternativa. Essa vitória será muito mais difícil administrar do que se ela tivesse sido conquistada contra um outro adversário como, por exemplo, o primeiro ministro socialista Lionel Jospin, que amanhã de manhã entrega sua demissão ao chefe de Estado.