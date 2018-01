Chirac, um homem elegante e bom diplomata com imagem maculada Homem alto, elegante, com charme para dar e vender, o presidente Jacques Chirac, da França, é um bon vivant cortês que aprecia os ornamentos do poder, como viagens de luxo para o exterior ou a vida em um palácio do governo. Um dos principais atores do cenário político francês desde o falecimento do presidente François Mitterrand, Chirac teve seu mandato maculado por alegações de corrupção. Durante sua campanha eleitoral contra o ultradireitista Jean-Marie Le Pen, os eleitores hastearam bandeiras com o letreiro: "Vote no Gatuno, e não no Fascista." No plano internacional, ele é considerado um diplomata consumado. O primeiro chefe de Estado a visitar o presidente George W. Bush, dos Estados Unidos, após os ataques terroristas de 11 de setembro, Chirac conquistou elogios por toda a parte pela empatia que demonstrou depois de voar de avião sobre as ruínas do Worl Trade Center. "Ao ver isso, realmente sente-se vontade de chorar," disse. Mas, no setor interno Chirac esteve implicado em vários escândalos. Por enquanto, ele está fora do alcance dos promotores, em virtude da imunidade presidencial. Ao conquistar um segundo mandato ele permanecerá intocável por mais cinco anos, no mínimo. Investigadores acreditam que Chirac tenha usado grandes somas de dinheiro público para pagar suas férias pessoais, de sua família e de sua comitiva, enquanto foi prefeito de Paris, na década de 90. Dando uma explicação que suscitou dúvidas ainda maiores, Chirac declarou que o dinheiro veio de um fundo especial, ao qual ele tinha direito enquanto foi primeiro-ministro, entre 1986 e 1988. Os investigadores também estão examinando as alegações de que a prefeitura de Paris recebeu milhões de dólares em comissões, na década de 80 e início da de 90, durante o mandato de Chirac como prefeito, e depois aquele dinheiro foi transferido para partidos políticos, como a Reunião pela República, do próprio Chirac. Os críticos traçam o retrato de um homem com problemas de credibilidade, que concentra sua energia a serviço das próprias ambições. "Chirac afirma que gostaria que as leis fossem diferentes, para que ele pudesse fazer depoimento perante um tribunal," observou Dominique Strauss-Khan, ex-ministro das Finanças, socialista, pela televisão nacional. "Mas não há nada que proíba o presidente de prestar declarações." Herdeiro do manto conservador do herói da Segunda Guerra Mundial, Charles de Gaulle, Chirac, de 69 anos, é uma figura importante da direita francesa desde meados da década de 70, e vem subindo a escada eleitoral desde então. Seu sucesso entre os eleitores é atribuído ao seu talento para se aproximar das pessoas comuns e comovê-las: nenhum político acorre ao local de um desastre mais rapidamente do que Chirac, ou se mostra mais encantado quando um agricultor apresenta suas vacas em uma feira de gado, ou dá a impressão de estar mais emocionado ao beijar uma criança. Seus amigos dizem que, quando está em campanha, Chirac "parece melhor do que nunca." Filho único de um empresário abastado, Chirac aparentemente teve uma juventude alegre. Ele foi expulso da escola por ter jogado uma bola de papel em um professor. Também vendeu o diário comunista "L´Humanité" nas ruas de Paris, por um breve período, e até trabalhou em um restaurante de Howard Johnson, nos Estados Unidos, onde recebeu um certificado de mérito por suas taças de banana split extraordinárias.