Choque com indígenas deixa 36 mortos no Peru

Pelo menos 36 pessoas morreram ontem - 25 indígenas e 11 policiais - em um confronto próximo ao povoado de Bagua, na região amazônica do norte do Peru, segundo informações de ONGs. Mais de 100 pessoas ficaram feridas, 19 a bala. O governo não confirmou os números e o ministro da Defesa, Antero Flores-Araoz, decretou toque de recolher na região. O confronto começou quando uma força policial de 450 homens tentou desbloquear uma estrada fechada pelos indígenas em protesto contra uma lei aprovada recentemente pelo governo de Alan García, que busca aumentar os investimentos privados na região rica em petróleo e gás. Trinta e oito policiais foram sequestrados pelos indígenas, que ameaçaram matá-los, disse o primeiro-ministro Yehude Simon. Milhares de indígenas fazem manifestações desde abril para tentar derrubar a legislação. A estrada estava bloqueada por pedras e troncos desde a semana passada. "Os agentes foram atacados com armas de fogo pela população, que obstruía a passagem de veículos", afirmou o diretor da Polícia, José Sánchez. Segundo a promotoria, os manifestantes não permitiram que as autoridades recolhessem os corpos. As mortes provocaram uma onda de violência em vários povoados da região. O mais atingido foi Bagua, onde indígenas incendiaram prédios públicos, fizeram saques e tentaram tomar a sede da polícia. García justificou a operação: "Chegou o momento de abrir as estradas, os rios e assumir responsabilidades." Ele afirmou que o governo teve "muita paciência", mas é hora de agir "energicamente" para restabelecer a ordem. Pizango garantiu que o protesto era pacífico e acusou García de promover um "genocídio" para entregar recursos naturais peruanos para empresas estrangeiras.