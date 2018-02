Choque com ônibus de 2 andares mata 24 Um acidente envolvendo um ônibus de dois andares perto da Cidade do Cabo deixou ontem pelo menos 24 mortos, entre eles 2 crianças. Segundo autoridades sul-africanas disseram à agência France Presse, a tragédia com o veículo, que trafegava em uma região vinícola montanhosa, deixou mais de 45 pessoas feridas. Segundo informações da imprensa da África do Sul, o ônibus estava a caminho da Cidade do Cabo quando o motorista perdeu controle do veículo. Feridos foram levados a hospitais da região.