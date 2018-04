Choque com rebeldes mata civis e policial Pelo menos 26 pessoas foram mortas ontem em Mogadíscio, capital da Somália, durante confrontos entre forças do governo e rebeldes islâmicos. Entre os mortos está o chefe da polícia regional, Ali Said. Houve tiroteio e lançamento de projéteis de morteiro durante os choques, que ocorreram em áreas residenciais. Segundo a agência France Presse, 13 civis morreram ontem em uma mesquita da cidade, durante um ataque com granadas de obus.