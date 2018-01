Choque de aviões mata três nos EUA Dois monomotores se chocaram neste domingo, enquanto sobrevoavam a costa da Califórnia (EUA), deixando três mortos. Um dos aviões era um Thorp T-18 e o outro um Citabria 7ECA. As equipes de resgate encontraram os corpos do piloto e do passageiro que viajavam no Thorp. O comandante do Citabria estava sozinho e teve o corpo resgatado na orla. As vítimas do acidente ainda não foram identificadas.