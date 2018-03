Choque de baleia com barco deixa 93 feridos no Japão A colisão de um barco com uma baleia, no sudoeste do Japão, deixou feridos 93 passageiros e tripulantes, informou nesta segunda-feira a empresa responsável pela embarcação. O ferryboat "Toppy-4" cobria a rota entre a ilha de Yaku e o porto de Kagoshima quando aconteceu a colisão, informaram as autoridades à agência local de notícias Kyodo. O barco se deslocava a uma velocidade de 80 km/h quando a baleia bateu na parte traseira e o empurrou para frente, impedindo-o de seguir seu trajeto. Todos os membros da tripulação ficaram feridos e 18 pessoas foram levadas imediatamente em duas lanchas a hospitais nas cidades de Ibusuki e Kagoshima. O ferry com os demais passageiros a bordo teve que ser rebocado até o porto de Yamakawa na mesma província de Kagoshima. Foram hospitalizadas 36 pessoas.