Choque de bondes deixa 27 feridos no Japão Uma colisão de dois bondes, no noroeste de Tóquio, deixou 27 feridos, informaram nesta terça-feira autoridades locais e serviços de resgate. O acidente ocorreu no começo da manhã no distrito de Kita, segundo a agência de notícias Kyodo. No local do acidente, de acordo com a agência, não existe um sistema de freio automático e os motoristas, por isso, são responsáveis por acionar o freio em caso de risco. O choque aconteceu entre um bonde com passageiros, composto por um só vagão de grande porte, e outro de manutenção, que fazia a inspeção do estado das vias no momento da colisão. O acidente reacendeu a discussão em Tóquio sobre situação do transporte sobre trilhos na capital japonesa, onde têm sido numerosos os acidentes com metrôs e trens. Em abril de 2005, um trem descarrilou, por excesso de velocidade, na localidade de Amagasaki, no sudoeste do país, e atingiu um edifício residencial, matando 107 pessoas. Foi o pior acidente ferroviário do Japão desde 1963.