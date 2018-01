Choque de cargueiro com barco faz oito mortos no Vietnã Pelo menos oito pessoas morreram e outras sete desapareceram, no choque de um navio de carga contra um barco no litoral da província de Dong Nai, no sul do Vietnã, confirmaram nesta quarta-feira fontes oficiais. As autoridades realizam uma operação de busca da embarcação, de propriedade estrangeira, que não parou após a colisão, ocorrida na noite de terça-feira, com o barco, indicou Pham Ming Thong, um oficial do serviço de Guarda-costas da localidade de Vung Tau, a cerca de 1.200 quilômetros ao sul de Hanói. "Ainda não identificamos o cargueiro, mas achamos que se dirige para o porto de Ho Chi Minh (antiga Saigon). Cooperamos com as autoridades alfandegárias dessa cidade para identificá-lo", explicou Thong. Vários pescadores da localidade costeira de Vung Tau encontraram os oito corpos a 10 quilômetros do litoral, explicou Nguyen Van Quy, proprietário do barco. O barco retornava ao porto de Vang Tau quando aconteceu o acidente, assinalou Quy, que manifestou poucas esperanças de encontrar os sete desaparecidos vivos.