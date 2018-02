Choque de helicóptero em prédio mata vários no Panamá Um helicóptero chocou-se na quinta-feira contra um prédio no centro da Cidade do Panamá, matando várias pessoas, segundo autoridades e equipes de resgate. O prefeito Juan Carlos Navarro disse que dois oficiais militares chilenos de alta patente, em visita ao Panamá para uma conferência de combate ao terrorismo, estavam a bordo do aparelho, e que pelo menos um deles morreu. As equipes de resgate disseram que pode haver outros mortos entre os passageiros ou ocupantes do prédio, onde existe uma loja. Um repórter da Reuters no local viu partes de corpos no chão e o prédio em chamas. A cauda preta do helicóptero foi arrancada no impacto e caiu num prédio de escritórios próximo dali. Ainda não se sabe a causa do acidente. (Reportagem de Andrew Beatty)