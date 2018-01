Choque de milícias deixa 21 mortos no Afeganistão Milicianos leais a senhores da guerra rivais entraram em choque no oeste do Afeganistão neste sábado, provocando o envio de tanques às ruas da capital da província de Herat, no mais recente incidente a abalar a segurança do país a poucas semanas de importantes eleições gerais. De acordo com um comandante local, os choques resultaram na morte de 21 pessoas. O Exército dos Estados Unidos manifestou preocupação com relação à violência, mas não deu sinais de que poderia intervir. Os choques envolveram forças leais ao governador de Herat, Ismail Khan - um dos mais poderosos senhores da guerra do Afeganistão -, e rivais das regiões norte, leste e sul da província. No combate mais violento, o comandante Amanullah, de Shindand, 600 quilômetros a oeste de Cabul, disse que seus homens ocuparam uma base da era soviética em um ataque noturno. Quatorze soldados de Khan e sete de Amanullah morreram no choque.