Choque de trem com ônibus deixa 34 mortos na Índia Trinta e quatro pessoas morreram e 26 ficaram feridas quando um trem se chocou contra um ônibus em um cruzamento ferroviário no distrito de Etah, no Estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia. A força do choque do trem Kasgunj Express foi tal que o ônibus se descolou 200 metros até cair num canal, disse por telefone o policial Satyendra Pal Singh. Segundo ele, grupos de resgate estão no local tentado retirar o veículo da água.