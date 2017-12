Choque de trem e ônibus no Vietnã mata 13 passageiros Pelo menos 13 pessoas morreram e 24 ficaram feridas pela colisão entre um trem e um ônibus de passageiros que atravessava na noite de quinta-feira uma passagem de nível no centro do Vietnã, informa nesta sexta-feira a imprensa local. A polícia da província litorânea de Khanh Hoa, onde aconteceu o acidente, informou que o trem arrastou o ônibus, que levava 39 passageiros, por cerca de 20 metros. Quatro feridos se encontram em estado grave e todos os mortos eram passageiros do ônibus. A investigação ainda não determinou o motivo do ônibus não ter parado na passagem de nível. A maioria dos passageiros voltava para casa para as festa do Ano Novo Lunar. O período é o que registra maior número de acidentes de trânsito no país. Foram mais de 12 mil mortes no ano passado, segundo o governo.