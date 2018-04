Choque de trem na Argentina mata 12 e fere 550

Mais de 190 pessoas foram levadas para os hospitais Ramos Mejía, Durand e Rivadávia, levados por ambulâncias de helicópteros. Bombeiros ainda trabalham no local para retirar passageiros presos nas ferragens dos vagões de trem, diz o jornal.

"Um trem que vinha de Moreno chegou sem freios, descarrilou e se chocou contra a estação, não contra outro trem", disse a passageira Paula à rádio Mitre, segundo o Clarín.

Outro passageiro, identificado como Emanuel, estava a caminho do trabalho e declarou que houve um forte impacto e que as pessoas caíram umas sobre as outras.