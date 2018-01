Choque de trens deixa um morto e 29 feridos na Alemanha Pelo menos uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas neste domingo, quando dois trens de passageiros envolveram-se numa colisão frontal perto de uma estação ferroviária no leste da Alemanha, informaram autoridades locais. Uma idosa que viajava em um dos trens morreu e 29 pessoas ficaram feridas, disse Steffi Chmelik, porta-voz da polícia de Holzdorf, onde ocorreu o acidente. De acordo com ela, dez pessoas, inclusive os maquinistas de ambos os trens, estão em condições graves de saúde. Todos os feridos foram levados a hospitais próximos. Ainda não se sabe por que os trens transitavam pelos mesmos trilhos a apenas cem metros da estação ferroviária de Holzdorf, cerca de 200 quilômetros a leste de Frankfurt. Pelo horário, um dos comboios teria de esperar até que o outro realizasse os procedimentos de embarque e desembarque. Equipes de emergência trabalham no local numa tentativa de resgatar eventuais vítimas presas entre as ferragens e liberar os trilhos. O acidente ocorreu numa curva fechada depois de uma passagem sob um rodovia. O choque causou a destruição praticamente total de uma das locomotivas, comentou Chmelik.