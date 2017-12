Choque de trens deixa um morto no México Um pequeno trem bateu na traseira de uma outra composição, deixando uma pessoa morta e outros 40 feridos, segundo informações da TV Azteca. Um homem de 60 anos foi morto no choque e 20 pessoas foram hospitalizadas. A colisão ocorreu no final da noite de ontem na estação de Tasquena, próxima ao distrito de Xochimilco, no subúrbio da Cidade do México. As autoridades ainda não determinaram a causa do acidente.