Choque de trens em Washington matou 4, diz prefeito O prefeito de Washington, Adrian Fenty, informou que a colisão de dois trens do sistema de metrô da capital deixou quatro mortos e um grande número de feridos. As primeiras informação indicavam pelo menos dois mortos. A colisão ocorreu em uma linha comunitária que faz a ligação da capital com os subúrbios de Maryland, segundo informou a Autoridade de Trânsito da Área Metropolitana de Washington, que opera a linha. As informações são da Dow Jones.