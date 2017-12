Choque de trens mata 13 na Indonésia Treze pessoas morreram e outras 48 ficaram feridas em um choque entre trens na Indonésia. A colisão aconteceu por volta das 4 horas da manhã (18 horas, em Brasília) na estação de trem de Cirebon, que fica a 200 quilômetros da capital do país, Jacarta. Dos 48 passageiros feridos, 20 estão em condições graves e, de acordo com as autoridades, o número de mortos pode aumentar. Os funcionários da PT Kereta Api, a companhia ferroviária da Indonésia, não souberam dizer como o acidente aconteceu. Os funcionários, entretanto, disseram que pode ter ocorrido uma falha na sinalização. Um dos trens levava passageiros de Jacarta para o centro turístico de Yogyakarta, na província de Java Central. O outro trem era uma locomotiva. Nenhum turista morreu ou ficou ferido no acidente.