Choque de trens mata 31 na Indonésia Trinta e uma pessoas morreram e outras 50 ficaram gravemente feridas em um choque entre trens na Indonésia. A colisão aconteceu por volta das 4 horas da manhã (18 horas, em Brasília) na estação de trem de Cirebon, que fica a 200 quilômetros da capital do país, Jacarta. De acordo com as autoridades, outras vítimas podem estar presas entre as ferragens e o número de mortos pode aumentar. Este é o pior acidente de trem na Indonésia nos últimos anos. "Nós estamos procurando por pessoas que, acreditamos, devam estar em meio às ferragens. Podemos encontrar mais corpos, também", disse Zainal Abidin, porta-voz da PT Kereta Api, a companhia ferroviária estatal da Indonésia. Falha humana O ministro dos Transportes indonésio, Agum Gumelar, disse à agência de notícias oficial, a Antara, que houve "falha humana". Entretanto, os funcionários da PT Kereta Api não confirmaram como o acidente aconteceu. Os funcionários suspeitam de que pode ter ocorrido uma falha na sinalização. Um dos trens levava passageiros de Jacarta para o centro turístico de Yogyakarta, na província de Java Central. O outro trem era uma locomotiva. Nenhum turista morreu ou ficou ferido no acidente. Surfistas No mês passado, um trem atingiu em cheio um ônibus lotado, matando 13 pessoas, em Java. O acidente aconteceu pois o ônibus não conseguiu parar antes da linha do trem. Em 1987, 160 pessoas foram mortas em um choque entre dois trens de passageiros no subúrbio de Jacarta. Como no Brasil, os trens indonésios estão sempre lotados, e em alguns casos, há também os "surfistas de trem".