Choque de trens mata pelo menos 27 na Índia Dois trens de passageiros se chocaram nesta terça-feira em uma área rural no norte da Índia. Pelo menos 27 pessoas morreram e 36 ficaram feridas. A maior parte dos feridos está internada em estado grave, disse o porta-voz das autoridades ferroviárias, Devender Sandju. A colisão frontal parece ter ocorrido por problemas de comunicação entre controladores das estações, que permitiram aos dois trens viajar na mesma linha em direções opostas, informou o funcionário ferroviário Dharan Singh. O acidente ocorreu em um território rural perto do povoado de Mukrian, entre as cidades de Patankot e Yalandar, na província de Punjab, que fica a uns 300 quilômetros a noroeste de Nova Déli.