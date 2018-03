Choque de trens mata pelo menos 9 e fere 30 na Índia Pelo menos nove pessoas morreram e 30 ficaram feridas em um acidente de trem, ontem à noite, na Índia. Segundo fontes do departamento ferroviário federal, um trem de passageiros superlotado se chocou contra um comboio de transporte de carga próximo à estação de Ghatnandur, no estado de Maharashra, no oeste do país. Este é o segundo acidente ferroviário grave na Índia em apenas duas semanas. Em 21 de dezembro, o descarrilamento de um trem de passageiros em Andhra Pradesh causou a morte de 20 pessoas e ferimentos em outras 90.