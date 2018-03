Choque de trens na Alemanha deixa 6 mortos Dois trens de um linha local se chocaram de frente nesta quarta-feira, no sudoeste da Alemanha, matando seis pessoas e ferindo pelo menos outras 13, várias delas com gravidade. A locomotiva e um dos vagões de um dos trens descarrilaram logo após a colisão, numa área de bosques entre as cidades de Schrozberg e Niederstetten, a oeste de Nuremberg. A locomotiva tombou sobre um aterro e o vagão que vinha atrás capotou. Segundo a polícia, os maquinistas de ambos os trens morreram, além de três crianças e um passageiro adulto. A ferrovia estatal Deutsche Bahn disse que 13 pessoas ficaram feridas, mas não fornceu nomes. No total, os dois trens transportavam 18 pessoas, e ainda não foi explicado qual deles tomou o trilho errado.