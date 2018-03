Choque de trens na Indonésia deixa pelo menos 13 mortos Pelo menos 13 pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas no choque entre dois trens em uma estação na região central da ilha de Java (Indonésia), informou o jornal eletrônico "Tempointeraktif". Os trens, que saíam de Jacarta rumo a Surabaia, cerca de 700 quilômetros ao leste, colidiram na estação de Gubuk, a 150 quilômetros da capital. Aparentemente, um dos maquinistas, que tinha parado em uma via auxiliar enquanto passava outra composição, começou a arrancar enquanto um terceiro veículo chegava à estação pela via principal, o que ocasionou o acidente, disse um agente à publicação indonésia. A colisão, ocorrida durante a madrugada, provocou o descarrilamento do terceiro trem, que acabou virando sobre uma plantação de arroz próxima à estação, após a composição ter sido atingida em uma de suas laterais pela locomotiva que começava a acelerar. Segundo o chefe de Polícia de Pati, Sutomo, está sendo investigada a possível responsabilidade, no acidente, de um engenheiro de tráfego, dos motoristas dos dois trens e do encarregado de dar a ordem de saída da estação.