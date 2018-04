Choque entre avião e helicóptero mata dois na Austrália

Duas pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida quando um helicóptero bateu em pleno vôo contra um pequeno avião no norte da Nova Zelândia, informou a Polícia local. O fato aconteceu perto do aeroporto de Paraparaumu, uma cidade ao norte da capital neo-zelandesa de Wellington. O helicóptero caiu depois sobre uma loja, embora não tenha sido registradas mais vítimas, segundo a rádio estatal. Já o avião caiu na rua de um bairro residencial onde quase bate contra uma casa, e o piloto teve que ser resgatado do aparelho em chamas antes de ser levado para o hospital em estado crítico. Os moradores usaram as próprias mangueiras que utilizam para regar seus jardins para tirar o combustível deixado pela fuselagem retorcida.