Choque entre aviões na Califórnia Uma pessoa morreu e outras duas estão desaparecidas em conseqüência de uma colisão envolvendo dois pequenos aviões próximo de um porto em Long Beach, na Califórnia. O corpo de um homem, com idade entre 40 e 50 anos, foi resgatado do Oceano Pacífico, de acordo com informações da esquipe de resgate. A guarda-costeira também localizou restos de dois Cessnas. Duas pessoas estavam a bordo de cada um dos aviões. O clube de vôo de Long Beach disse que instrutores estavam nos aviões, mas não identificou os ocupantes.