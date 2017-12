Choque entre caminhões deixa 20 mortos no Egito O choque entre dois caminhões no Egito ocorrido neste domingo deixou 20 mortos e 50 feridos. Segundo a polícia, um dos caminhões transportava 73 empregados de fazendas na região de Bahariya, uma província no delta do Rio Nilo, quando bateu em outro caminhão na rodovia que liga Cairo a Alexandria.