Choque entre curdos e árabes deixa 12 mortos em Kikurk Pelo menos 12 pessoas morreram em um choque entre árabes e curdos neste final de semana na cidade de Kikurk, norte do Iraque. Jwamma Kakey, da polícia local, informou que os confrontos mais violentos ocorreram no sábado. Segundo ele, não está claro o que motivou os enfrentamentos. ?A situação agora é tranqüila. Estamos adotando novas medidas de segurança?, disse Kakey. Em Kikurk, saques e choques violentos entre as etnias árabes e curdas começaram desde que as forças fiéis ao regime de Saddam Hussein foram derrubadas. Os conflitos são alimentados, em particular, por uma disputa sobre a propriedades de terrenos. Muitos curdos reivindicam o direito sobre algumas casas que foram tomadas no processo de arabização da região no regime de Saddam.