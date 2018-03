Choque entre dois pequenos aviões matam 5 no Colorado Fragmentos de metal e escombros de uma casa se espalharam neste sábado por oito quadras após o choque de dois pequenos aviões, que caíram e mataram cinco pessoas que iam a bordo dos aparelhos. Seis pessoas em terra sofreram ferimentos provocados por uma chuva de escombros que caiu sobre uma zona residencial. Um dos aviões caiu em um pátio. A outra aeronave, um monomotor Cessna 172 Skyhawk, passou a pouca distância de um asilo de anciãos antes de espatifar-se contra uma casa a 900 metros de um estádio em Denver, capital do estado de Colorado. A polícia desocupou quatro residências vizinhas à casa atingida antes que ocorresse a explosão, aparentemente devido à mistura do combustível do avião com o gás natural da residência. A casa ficou demolida. Uma criança de dois anos e cinco adultos sofreram lesões provocadas pelos escombros, mas nenhuma em estado grave.