Choque entre mineiros e polícia deixa 6 mortos

As autoridades peruanas informaram que 6 pessoas morreram e 29 ficaram feridas no domingo em confrontos entre a polícia e os mineiros, que entraram em greve. Ontem, eles fecharam uma das principais estradas do sul do Peru. O grupo ? formado por trabalhadores informais, principalmente da mineração de ouro ? protesta contra um pacote de leis aprovado em regime de urgência pelo governo peruano para a área de mineração.