Choque entre ônibus e caminhão deixa 22 mortos no Irã Pelo menos 22 pessoas morreram e sete ficaram feridas no choque entre um ônibus e um caminhão em uma estrada da província de Khorasan (leste do Irã), informou a rádio pública iraniana. Segundo a emissora, a colisão ocorreu na madrugada desta segunda-feira em uma estrada entre as povoações de Nehbandan e Biryand, cerca de 1.300 quilômetros ao sudeste de Teerã. Uma fonte da Polícia da região, citada pela emissora, disse que o acidente ocorreu depois que o caminhão desviou, por causas desconhecidas, para a pista esquerda, se chocando de frente contra o ônibus. Em outro acidente, em que um caminhão cisterna se chocou contra um poste elétrico em Shiraz (no centro da província de Fars, no sul do Irã),sete pessoas ficaram feridas. O caminhão transportava 18 mil litros de gasolina e, ao colidir, o conteúdo vazou pelo solo, provocando uma forte explosão.