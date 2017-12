Choque entre palestinos já deixa quatro mortos em Gaza Quatro pessoas foram mortas e cerca de 20 ficaram feridas neste sábado, na Faixa de Gaza, em um novo confronto entre simpatizantes dos grupos palestinos Hamas e Fatah. O choque ocorreu na cidade de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, onde militantes do Hamas atacaram uma família ligada ao Fatah. O ataque foi uma resposta à morte, na noite de sexta-feira, de um comandante do Hamas, que teria sido alvo de uma vingança da família por causa de um parente assassinado. De acordo com o Hamas, o ataque tinha como alvo apenas os responsáveis pela morte do comandante do grupo. Os militantes pediram que membros do Fatah não se envolvessem no confronto. Temor O confronto deste sábado é o pior episódio de violência na região desde que o Fatah e o Hamas fecharam um acordo, há três semanas, para formar um novo governo palestino. O comandante do Hamas morto na sexta-feira foi parado na rua, em Khan Younis, e baleado diante de sua mulher e filhos. O ciclo de vinganças aumenta o temor de que os ataques de famílias revoltadas com a perda de entes queridos comprometa o acordo entre as facções palestinas. Confrontos entre palestinos ligados ao Fatah e ao Hamas causaram mais de 90 mortes desde dezembro.