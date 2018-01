Choque entre policiais e manifestantes mata 6 na Índia Um choque entre policiais e manifestantes que protestavam contra a construção de uma usina siderúrgica no leste da Índia resultou na morte de pelo menos seis pessoas, informaram autoridades locais. Os policiais abriram fogo contra os manifestantes depois de terem sido atacados com pedras e flechas, alegaram seus comandantes. Dos seis mortos nos episódios de hoje, cinco eram manifestantes e um era policial. O confronto ocorreu em Kalinganagar, 60 quilômetros ao norte de Bhubaneshwar, capital do Estado indiano de Orissa, disse Suchit Das, um porta-voz da polícia local. Os cerca de 500 manifestantes pertencem a tribos locais, descontentes com a decisão do governo de autorizar a construção da usina siderúrgica na região. Os aldeões queixam-se de que a usina ocupará terras cultiváveis.