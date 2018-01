Choque entre rebeldes e moradores de cidade indiana mata 8 Rebeldes armados entraram em choque neste sábado com os moradores de uma aldeia no remoto Estado indiano de Assam, no noroeste do país, deixando oito mortos, inclusive quatro civis, informou a polícia. Um grupo de homens armados, supostamente guerrilheiros separatistas, entraram em Akata, no oeste de Assem, e tentavam cruzar o Rio Brahmaputra quando foram barrados por moradores locais. Quando os moradores os questionaram, os rebeldes lançaram uma granada, causando a morte imediata de três civis, disse Jagen Sharma, inspetor-geral da polícia de Assam. Os rebeldes fugiram pelo rio e entraram em Sialkonda, um povoado próximo, matando mais um civil. Uma multidão enfurecida atacou então os rebeldes, matando quatro deles durante os choques, concluiu Sharma.