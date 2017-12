Chega a 6 número de mortos em colisão entre ônibus escolar e trem na França

PARIS - O número de mortos após a colisão na quinta-feira, 14, de um ônibus de transporte escolar com um trem perto de Perpignan, no sudeste da França, chegou a seis, informaram fontes ligadas à investigação citada pelos veículos de imprensa franceses. No total, 20 pessoas ficaram feridas no acidente ocorrido 850 quilômetros ao sul de Paris.. As vítimas tinham entre 11 e 15 anos.

Após a morte de quatro crianças, nesta manhã mais duas meninas de 11 anos faleceram como consequência dos ferimentos provocadas pelo impacto, afirmou a emissora BFMTV.

Imagens da TV francesa, replicadas em redes sociais, mostraram uma fila de ambulâncias próxima do local do acidente. Nos trabalhos de resgate, foram mobilizados 95 bombeiros e 12 agentes de saúde, além de quatro helicópteros.

Por meio de uma porta-voz, a SNCF – empresa que cuida dos transportes intermunicipais ferroviários franceses – informou que o trem estava a 80 km/h no momento do acidente e levava 25 pessoas a bordo. Três delas ficaram levemente feridas.

Em 2013, um descarrilamento de um trem no país deixou seis mortos. Um dos piores acidentes ferroviários da França ocorreu em 1988, quando um trem se chocou na Gare de Lyon, matando 56 pessoas. /AFP, AP, EFE e REUTERS