Choque entre trens deixa 13 mortos e 70 feridos Subiu para 13 o número de mortos no acidente entre dois trens, ocorrido hoje no norte da Inglaterra. Segundo a polícia britânica, mais de 70 pessoas ficaram feridas, sendo que 30 em estado grave. As equipes de resgate continuam trabalhando para retirar sobreviventes presos nos vagões. Pela manhã, um trem que transportava 140 passageiros chocou-se com um trem de carga, perto da cidade de Selby. A colisão ocorreu depois que um veículo descontrolado atravessou a linha e chocou-se com o trem de carga, que acabou descarrilando.