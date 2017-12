Choque entre trens deixa 41 feridos na Holanda Quarenta e uma pessoas ficaram feridas neste sábado, 24, na estação ferroviária da cidade holandesa de Maastricht, no sul do país, depois da colisão de um trem de mercadorias com outro no qual viajavam 65 passageiros. As autoridades holandesas abriram uma investigação para descobrir o motivo do choque entre as duas locomotivas. O acidente causou a suspensão durante horas do tráfego ferroviário na cidade holandesa, especialmente na direção da cidade belga de Liège. As companhias ferroviárias utilizaram ônibus para transportar os passageiros aos seus destinos.